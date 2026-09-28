Реставрират емблематичната сграда на галерия „Атанас Шаренков“ в Хасково

Сградата на художествената галерия „Атанас Шаренков“, една от най-красивите сгради в Хасково, се реставрира и укрепва с европейски средства.

Галерията ще бъде напълно обновена, както и занемареното дълги години дворно пространство, по проект на Община Хасково.

Днес регионалният министър Иван Шишков провери как вървят строителните дейности.

Иван Шишков, регионален министър: „Днес съм на посещение в област Хасково. Реших, че искам да видя тази сграда, която е паметник на културата. Знаете, че се финансира изцяло с европейски средства. Това, което виждам, разбира се, е, че строителството е напреднало. Ние ще следим и се надявам, когато завърши строителството, то да бъде качествено, сградата да бъде въведена в експлоатация и жителите на Хасково да се радват на тази прекрасна сграда.“