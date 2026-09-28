Протест пред Съдебната палата в подкрепа на семействата на загиналите в "Петрохан-Околчица"

Протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедията край Петрохан и Околчица се провежда в този час пред Съдебната палата в София.

Протестът започна преди малко, а събралите се отправят едно послание: „Не на вандализма“. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и безпристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на „Петрохан“ и определят деянието като опит за гавра с паметта на жертвите и тормоз над близките им.

Междувременно днес стана ясно, че семейството на 15-годишното момче, намерено убито в кемпера на връх „Околчица“, ще поиска ексхумация на тялото му. В емоционална публикация във Фейсбук бащата на детето, Яни Макулев, посочва, че не приема изложеното от прокуратурата на брифинга на 14 септември като обективно установена истина. Според него част от публично представените данни не съответстват на направените първоначални експертизи.

Близките оспорват и някои от данните в направената психологична експертиза, както и твърденията за насилие. Те настояват и за нови разпити, включително на лица, чиито показания според тях са се променили.