Арести и катастрофа след 35-километрова гонка с полицията в Бургас

35-километрова гонка с полицията в Бургаско завърши с катастрофа и двама задържани. Преследването започнало, след като шофьор отказал да се подчини на полицейско разпореждане. По време на гонката автомобилът развил изключително висока скорост – около 200 км/ч, и създал сериозна опасност за останалите участници в движението.

Събота, 13:30 часа. Полицейски патрул в Поморие забелязал автомобил с ловешка регистрация, който криволичел по пътя. Униформените подали светлинен и звуков сигнал и стоппалка, но шофьорът не се подчинил.

инспектор Георги Димитров, Дирекция „Пътен контрол“ към РУ – Поморие: „Ускорява движението си и се отправя по посока Бургас, като извършва поредица от рискови маневри, навлиза в насрещното платно точно срещу автомобилите срещу него и създава многобройни предпоставки за настъпване на ПТП. Скоростта на движение на моменти е около 180–200 км/ч.“

Бегълците продължили към Каблешково, където друг полицейски екип също направил опит да ги спре, но безуспешно. Въпреки натовареното движение автомобилът се движил изключително рисково, като не спрял и на червен сигнал на светофар в Каблешково. Гонката приключила край село Брястовец. Автомобилът навлязъл по черен път, ударил се в земна маса и спрял. Тогава двамата мъже побягнали.

инспектор Георги Димитров, Дирекция „Пътен контрол“ към РУ – Поморие: „Не изпълняват отново полицейските разпореждания за спиране на служителите на МВР. Същите са използвали техническо средство „тейзър“, като са употребили и физическа сила и помощни средства, тъй като двамата мъже са се съпротивлявали по време на ареста.“

37-годишният шофьор никога не е имал книжка, а тестът му отчел амфетамин и метамфетамин. Дрога е открита и у 28-годишния му спътник. Очевидци в Каблешково описват гонката като сцена от екшън филм.

Али, очевидец: „Много силно караше. Колата мина, две полицейски коли подире. И не можа да вземе завоя. Продължи напред и после май му изгубиха следите. Дойде една друга полицейска кола. Добре, че нямаше хора да се движат направо. Щеше да стане туршия?!“

Шофьори настояват за по-строги мерки срещу пияни и дрогирани зад волана.

Мариян, шофьор: „Просто нямам думи. Много често се случва такива неразумни водачи да правят бели и да пострадат други хора, които не са виновни.“

Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа, като вече са освободени.