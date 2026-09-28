Как емблематичният планински маратон К3 Ултра се превръща всяка година в истински празник на човешкия дух

Родопа планина събра смелите ултрамаратонци в планинското бягане. Мястото е Златоград, където за 8 година се проведе емблематичният ултрамаратон К3 Ултра, който се утвърждава като най-посещаваното спортно събитие в Родопа. През двата почивни дни на старта застанаха 1204 състезатели от 4 континента и 22 държави.

Родопите се събуждат под звуците на кабагайда, а Златоград отново е туптящото сърце на планинското бягане у нас. Тук победата не се измерва само в минути, а в споделена радост и надскачане на собствените граници. Затова К3 Ултра отдавна не е просто надпревара с километрите, а истински празник на човешкия дух.

Времето е на страната на бегачите. Петте различни по дължина трасета от 13 до 100 км. предлагат перфектни условия и гледки, които спират дъха и зареждат с адреналин всяка крачка.

По всички трасета има изградени подкрепителни пунктове, където доброволци предоставят на бегачите напитки, храна и медицинска помощ.

Истинското сърце на маратона са хората, които доказват, че човешкият дух е непобедим, като Мая Танева. Тя е онкоболна и въпреки, че все още е на терапия, не се отказва и тази година преминавайки през любимите си пътеки, вдъхновявайки стотици хора.

"Щастлива, изпотена. Нивото на щастливите хромоните са в пика си, уморена леко, но се пазя. Изключително удоволствие е да съм сред млади хора, сред всякакви хора и да съм отново по любимите пътеки. Рева си през цялото време. Това са нещата от живота, от щастие, разбира се", сподели Мая Танева.

На финала умората изчезва, заменена от чиста радост.

Зад всеки метър, маркировка и всяка усмивка стои огромният труд на десетки доброволци и едно огромно общо сърце.

"Ние сме хора с големи сърца, правим го наистина от сърце за всички, които идват тук. Всяка година са повече и повече. Аз съм щастлива, защото на финала емоцията, усмивката, която получавам от всички тези хора, за мен е най-голямото щастие и доказателството, че това, което правим, си заслужава", сподели пред БНТ Емилия Цонева - организатор на маратона.

Вижте репортажа на Мария Павлова във видеото!