Алберт Попов продължава подготовката си за новия сезон на в Австрия

Българският състезател по ски алпийски дисциплини Алберт Попов продължава подготовката си за новия сезон на глетчера Пицтал в Австрия. Той сподели кадри от тренировките си в социалните мрежи.

Заради необичайно топлото време част от планираната подготовка на Алберт Попов на сняг бе променена. Вместо на традиционните лагери той дълго време тренира в залата във Витембург, Германия, а сега продължава подготовката си на глетчера Пицтал.

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За Попов новият сезон е белязан от промени в екипа. Българинът вече работи с австрийския специалист Флориан Пуц, който има сериозен опит с водещи състезатели, сред които и легендата Марсел Хиршер. След олимпийския сезон Алберт направи промяна и по отношение на марката ски. Първите тестове с новата екипировка дават положителни резултати, но именно в Пицтал предстои да бъдат избрани конкретните чифтове, които ще бъдат използвани през сезона.

Световната купа традиционно започва в Зьолден на 24 и 25 октомври, а първия слалом е насрочен за Леви.

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