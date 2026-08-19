НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака от Иран

“НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници”. Това заяви за "По света и у нас" официален представител на Алианса в Брюксел по повод информацията във "Файнешъл таймс", че Иран обмисля атаки срещу държави в Югоизточна Европа, като България и Кипър, ако Тръмп ескалира войната.

От НАТО заявиха още, че Алиансът е силен и ефективен във възпирането и отбраната и това е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Пакта четири пъти успешно прихвана балистични ракети, насочени от Иран към Турция.