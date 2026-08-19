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"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
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"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
Снимка: БТА
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Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, пише "Файненшъл Таймс", позовавайки се на източници, близки до режима в Техеран.

Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа като България, посочват двама източници пред изданието. "Файненшъл Таймс" припомня, че миналия месец страната ни одобри използването на авиобаза „Безмер“ от американски самолети за презареждане.

Сред потенциалните цели е и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон.

Според публикацията властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива.

Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи.

Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран "не се водят и не са планирани никакви разговори или преговори“.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция и други висши ирански военни предупредиха, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще разшири обхвата на атаките си извън Близкия изток.

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел“. Анализатори определят иранските заплахи за цели в Европа като реални, но ограничени.

Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски обекти в Южна и Югоизточна Европа, като например ракетите от серията „Шахаб“, но те едва ли биха нанесли щети на по-големи разстояния, посочва Ситхарт Каушал - старши анализатор в мозъчен тръст, базиран в Лондон.

Според запознати източници ответните действия на Иран ще зависят от ходовете на Вашингтон.

Според един от цитираните източници Техеран подготвя план за по-нататъшно разширяване на конфликта, в случай че Доналд Тръмп изпълни заканите си да атакува иранска инфраструктура. Миналия месец президентът на САЩ заяви, че Вашингтон ще унищожава по един ирански мост или електроцентрала всеки път, когато ислямската република нападне кораб в Ормузкия проток.

Вторият източник, цитиран от "Файненшъл Таймс", посочва, че Иран няма да постави „никакви ограничения“ на своя отговор в случай на агресия от страна на САЩ. „Ако САЩ прекалят, Иран ще се защити на всяка цена, ще излезе извън региона и ще нанесе удари и по Европа“, казва той.

Иран демонстрира демонстрирал готовност да атакува отдалечени цели. В седмиците след като САЩ и Израел започнаха войната през февруари, Вашингтон обвини Техеран, че е изстрелял множество ракети, нито една от които не е достигнала целта си, към Диего Гарсия - съвместна военна база на САЩ и Великобритания в Индийския океан, намираща се на около 4 000 км разстояние.

През март Турция заяви, че противовъздушната отбрана на НАТО е прихванала няколко балистични ракети, изстреляни от Иран. Същия месец британската военновъздушната база в Акротири в Кипър, беше ударена от дрон - според западни официални представители тогава става дума за ирански дрон, изстрелян от регионални проксита, но не и от самия Техеран.

Източниците, цитирани от "Файненшъл Таймс" посочват още, че иранската атака миналия месец срещу американската база в Йордания, при която загинаха трима американски военнослужещи, е била най-прецизната атака с дълъг обсег, която Ислямската република е извършила, и е демонстрирала способността ѝ да поразява цели на по-големи разстояния.

„Това беше и послание към Европа: тя може да бъде цел на ракети, затова трябва да знае на чия страна да застане в тази война“, посочва първият източник. „Много голяма грешка, като например удари по иранска инфраструктура, би могла да доведе до разширяване на войната извън региона и достигане до Европа," допълва вторият източник.

Меморандумът за разбирателство от юни между САЩ и Иран се провали миналия месец, след като Техеран нападна кораби в Ормузкия проток и двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на временното споразумение, което доведе до поредица от ответни удари и подновяване на американската блокада над иранските пристанища.

След седмици дипломатически усилия не се стигна до пробив, който да позволи отварянето на стратегическия воден път и възобновяването на преговорите за по-широко споразумение за прекратяване на войната.

Доналд Тръмп все по-открито изразява недоволството си от застоя.

#войанта в Иран #Иран #атаки #Европа

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