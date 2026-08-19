Критичното ниво на водата в "Сребърна" - какви са рисковете за екосистемата?

Вече повече от месец в община Силистра е в сила частично бедствено положение заради ниското ниво на водите в биосферния резерват „Сребърна“. Спадащото ниво на Дунав възпрепятства естественото захранване на езерото и създава риск за уникалната му екосистема. До момента в Сребърна са прехвърлени около 2,5 милиона кубически метра прясна вода от Дунав, а институциите подготвят и дългосрочни мерки за целогодишно подаване на вода.

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите Дауд Ибрям определи ситуацията като сложна заради критичните нива на Дунав, но заяви, че институциите се справят с предприетите мерки.

„Ситуацията в "Сребарна" остава сложна, с оглед на критичните нива на река Дунав, но в ситуацията, в която се намираме в момента и с опита, която имаме вече от миналата година, аз би казал, че се справяме сравнително добре. Продължава прехвърлянето на вода от река Дунав, с оглед на частичната извънаредна ситуация, която беше обявена в края на месец Юли. До сега имаме около 2 милиона и 500 хиляди кубически метра вода, свежа вода, която е прехвърлена в езерото.“

По думите му работата се извършва съвместно с регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и областната администрация.

„Ситуацията е усложнена с оглед на критичните нива на река Дунав и с оглед на негативните прогнози, поне в близките седмици, като предполагаме, че ще излезем със чест от тази ситуация, но все пак трудното специалистите казват, че предстои, защото най-низките нива на река Дунав обикновенно са в периода около септември месец. В този аспект, това, което успяваме в момента, аз бих казвал, че езерната екосистема в "Сребърна" е в нормално състояние.“

Размножителният период е към края си, а в езерото има значителен брой водолюбиви птици. Целта на институциите е да не се допускат резки промени във водното ниво, които могат да нарушат баланса на екосистемата.

„Целта е да не допуснеме сатресения в самата екосистема, защото резките повишения или намаления на нивото на водата могат да окажат пагубно влияние“.

Това е втора поредна година, в която се обявява частично бедствено положение заради състоянието на резервата. Според директора опитът от миналата година помага на институциите да реагират по-бързо и ефективно. За целия период на кризата през миналата година в езерото са били прехвърлени 3 милиона кубически метра вода. Тази година вече са прехвърлени 2,5 милиона, като се очаква количеството да достигне миналогодишното още до края на седмицата.

Особено важно е в езерото да постъпва прясна вода от Дунав, тъй като тя е богата на кислород и в нея постъпва и малък рибен материал, който служи като храна за водолюбивите птици.

„Изключително важно е поставването на свежа вода в този период, защото това е много добра хранителна среда, заредена с кислород, включително това, което поставва от река Дунав и малък рибен материал, който е в същото време и храна за водолюбивите птици.“

Институциите планират и по-дългосрочни решения. В момента се подготвя процедура за закупуване на помпи, които да позволят целогодишно прехвърляне на вода към езерото.

Обсъжда се и изграждането на постоянна помпена станция. Причината са продължителните суши и спадът на нивото на Дунав, който от 2023 г. не достига необходимите стойности за естествено постъпване на вода в езерото.

Кризисният щаб заседава всяка седмица, а ситуацията се анализира ежедневно, за да могат при необходимост да бъдат предприети допълнителни мерки.

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