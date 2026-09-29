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Гърция връща тленните останки на цар Самуил в България?

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Тленните останки на цар Самуил се връщат в България. Това съобщи във фейсбук съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който публикува в профила си превод на статия на гръцкото издание „Нафтемборики“.

Искането на София за връщането на тленните останки на цар Самуил е било многократно обсъждано между двете страни през последните десетилетия, без да се постигне окончателно решение. Въпросът беше отново повдигнат през 2022 година п време на управлението на кабинета Петков.

В публикацията се посочва, че за осъществяването на прехвърлянето е било необходимо и съгласието на Гръцката православна църква.

#мощи #Гърция #Цар Самуил #България

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