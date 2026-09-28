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Александър Вучич предаде президентския пост на председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Александър Вучич предаде президентския пост на председателя на сръбския парламент Ана Бърнабич. Снощи Вучич подаде оставка и официално обяви, че ще се включи в предсрочните парламентарни избори. Те бяха насрочени за 25 октомври след близо две години антиправителствени протести, оглавявани от студенсткото движение.

Александър Вучич връчи на Ана Бърнабич държавния печат, укази и отчети от двата му президентски мандата.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "С този протокол се урежда предаването на задълженията между Александър Вучич, който подава оставка като президент и председателката на парламента Ана БЪрнабич, която временно ще изпълнява длъжността президент на Републиката, и така нататък."

Пожела успех на Бърнабич с букет цветя.

Ана Бърнабич, временен президент на Сърбия: "Ще пазя поста с цялото си сърце, докато народът избере следващия президент."

Съгласно Конституцията на Сърбия Бърнабич може да остане на поста президент максимум 90 дни, а нов избор за държавен глава ще се проведе до края на декември.

Едно от последните решения на Вучич в качеството му на президент беше да помилва 49 души, от които 23-ма съдени за престъпления по време на протестите, избухнали след трагедията на жп гарата в Нови Сад. Според Вучич част от тях са работили за извършването на държавен преврат.

Пред множеството в Пионерския парк в Белград Вучич се включи в предизборната кампания със заявката да е следващият премиер.

Александър Вучич, президент на Сърбия: „Битката тепърва започва. Никой от нас не се е родил на даден пост и ще ги победим дори и без нашите титли! Нека се борим още един месец и да си осигурим победа, по-гръмка от всякога!“

Студентското движение също влиза в предизборната надпревара със своя листа.

Мина Стоянович, студент: "Очаквам всичко това да не е било напразно след две години борба и че студентите ще победят."

Битката на студентите и опозицията е срещу корупцията и за медийна свобода.

# Александър Вучич #предаване на властта #Ана Бърнабич #избори

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