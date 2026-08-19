Качеството на въздуха в София и Западна България е в норма след задимяването

Качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник и Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана системата BG-ALERT, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман.

По данни на РИОСВ – София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. Главният експерт в инспекцията Христина Казлачева обясни, че вчера в автоматичната станция в квартал „Надежда“ е отчетена стойност от 100 микрограма на кубичен метър, а последното измерване тази сутрин в 5 часа е показало 21 микрограма.

„Към този момент сутринта показателите са нормални, няма завишаване на тях. Вчера беше отчетена стойността в автоматичната станция в "Надежда" с 100 микрограма, която беше към 12 часа на обяд. Към момента стойностите са нормални. Последната, която отчетена е тази сутрин в 5 часа и тя е 21 микрограма. Средноденонощната норма, тъй като по показател ФПЧ е 50 микрограма за денонощие. Към момента пунктовете на територията на град София са в граници. Няма превишаване на тази норма. За "Надежда" стойността е 33,36 микрограма на кубичен метър“, каза главният експерт в РИОСВ Христина Казлачева.

За да бъде проследено качеството на въздуха и извън София, мобилна станция е позиционирана в Драгоман.

„Към 4 часа на вчерашния ден е отчетена стойност около 42 микрограма на кубичен метър.“

Според експерта задимяването е причинено от силния вятър и движението на въздушните маси, които са пренесли дима от пожарите в Сърбия към българската територия.

„Причината е просто силният вятър, който съответно и действието на въздушните маси, това вече е природно явление, което се допринася за това задимяване, което е било на територията тук по-близо до границата с Сърбия.“

Мобилната станция в Драгоман ще остане до овладяването на пожарите, за да продължи наблюдението на качеството на атмосферния въздух.

В Костинброд вчера също беше усетено силно задимяване. От общината са получили множество сигнали от граждани и са предупредили хората да ограничат престоя си на открито и да затворят прозорците.

„Вчера около 12-15 часа усетихме силно задимяване. Извършихме незабавна проверка, при която се установи, че е вследствие на силния пожар на територията на Република Сърбия. Издадохме предупреждение към гражданите да ограничат излизанията навън, да затворят прозорците. Активирахме също така и системата BG-ALERT, която препоръчвам да бъде използвана от всички институциите, и като тя също така има и информационна функция“, обясни Денис Величков, експерт по управление на кризи в Община Костинброд.

По думите на Величков сигналите са били много, а в социалните мрежи е възникнала паника. Затова местната власт е използвала всички налични канали, за да информира гражданите.

„Получихме много сигнали. В социалните мрежи възникна също така паника, можем да кажем и с тази цел използвахме абсолютно всички канали, които имаме, за да ги информираме и да бъдат спокойни.“

Към тази сутрин в Костинброд ситуацията е спокойна, няма задимяване и задушлива миризма. От общината ще продължат да следят ситуацията и са готови отново да предупредят населението при ново задимяване.

При евентуално разширяване на периметъра на пожара местните власти са готови да се включат и в гасенето.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Георгиева.