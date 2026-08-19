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Подобряване на качеството на въздуха в Западна България, нивата на замърсяване спадат

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Снимка: БТА
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Подобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване.

В Кюстендил, според данните на Еър Куолити е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още се отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман още вчера уредите показват, че няма завишения на вредните емисии.

За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман.

Димът над Западна България идва от активни пожари в Сърбия и Албания, носен от силния вятър.

#дим #София #фпч #въздух

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