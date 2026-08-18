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Дим от пожарите в Сърбия стигна до Кюстендилско, задействаха BG-ALERT

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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дим пожарите сърбия стигна кюстендилско задействаха alert
Снимка: БТА
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Силно задимяване обхвана части от област Кюстендил заради големите пожари, които бушуват на територията на Сърбия. Димът е достигнал до района на Община Трекляно и части от община Кюстендил, което наложи задействането на системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Жителите в засегнатите райони получиха указание да затворят прозорците и вратите на домовете си и да следят официалната информация от компетентните институции. Областната администрация уточнява, че към момента няма опасност за населението.

Причината за задимяването е преносът на дим от пожарите в съседна Сърбия. По данни от днешния ден там са активни десетки огнища, като сред най-сериозните е пожарът в района на Делиблатската пещара, засегнал над 3500 хектара.

Задимяване е регистрирано и в други части на Западна България. Пожарната служба съобщава, че към момента няма действащи пожари в близост до държавната граница, а ситуацията продължава да бъде наблюдавана. Властите призовават хората в районите, през които преминава димът, да запазят спокойствие и да се съобразяват с официалните предупреждения.

#пожар в Сърбия #силно задимяване #задимяване заради пожар #BG-ALERT #Кюстендилско

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