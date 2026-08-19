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Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През следващото денонощие на места в южните и североизточните райони ще има валежи. На отделни места, главно в Родопите ще прегърми. По-късно през деня облачността над почти цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°.

По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27° - 29°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд - само над Рило-Родопската област. На места ще превали дъжд, главно в Родопите и с гръмотевици. Ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през деня в по-ниските части постепенно ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

До края на седмицата времето ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще бъде почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, предимно от югоизток, в отделни дни от периода – от изток-североизток. Максималните температури ще са най-често между 33° и 38°, в петък – и малко по-високи.

През почивните дни в следобедните часове над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка.

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