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Хладно, ветровито и дъждовно време през новата седмица

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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Днес облачността в югоизточните и планинските райони ще бъде значителна, на места там ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните югоизточни райони. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър, в източните райони временно силен. А максималните температури днес ще са между 18 и 23 градуса.

До полунощ на места в крайните югоизточни райони все още ще има слаби валежи. В Източна България ще духа умерен, временно до силен северен вятър. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса.

Утре около и след обяд на места в Източна България ще има валежи, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и Централна България. Ще духа умерен вятър – в западната половина от страната от североизток, а в източната – временно до силен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.

На места по Черноморието около и следобед ще има валежи, предимно слаби. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток.

В следобедните часове и на отделни места в планините над 2000 метра ще има валежи от дъжд, а над 2300 метра – от сняг. Ще духа умерен, до силен североизточен вятър.

През следващата седмица температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. В Източна България ще остане ветровито. Облачността ще е предимно значителна. Във вторник превалявания от дъжд ще има в Източна България и планинските райони, а през следващите дни валежи ще има на повече места в страната.

#ветровито и хладно време #времето #дъждовно време #прогноза за времето #новини в Метрото

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