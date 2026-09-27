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Облачно над източните и планинските райони, на изолирани места ще превали

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Днес над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след обяд. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 17°, в София – около 11°. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През следващите дни вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще е предимно значителна. На места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи от дъжд. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7° и 12°, малко по-ниски в отделни котловинни полета в Западна България, където ще има и по-съществени временни разкъсвания на облачността. Максималните ще са предимно между 16° и 21°, малко по-високи във вторник. В средата на седмицата вятърът ще отслабне. Повишава се вероятността за валежи на повече места в страната.

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