"Евровизия 2027": Бургас се готви да покаже историята, културата и традициите в региона

Градът-домакин на "Евровизия 2027" се готви да покаже на хилядите гости и друго свое лице – историята, културата и традициите на региона. Програмата на културните институции в Бургас за следващата година ще бъде изцяло съобразена с голямото музикално събитие.

С дигитализирани експозиции, двуезична информация и аудиогидове, разказващи история, музеите в Бургас вече са крачка напред в подготовката.

д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей – Бургас: “В Етнографския музей един концерт на средновековна музика, със средновековни инструменти. В Историческия музей ще представим обзавеждане в стил Сецесион.”

Величка Мартинова, археолог: “Освен това сме подготвили специална работилница, уъркшоп за всички посетители с клуб по експериментална археология.”

От регионалния исторически музей в Бургас ще преместят датата за Нощта на музеите, за да съобразят организацията с гостите, които ще пристигнат.

д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей-Бургас: “На 15 май, когато е финала ние фактически ще имаме "Нощ на музеите" на следващия ден, на 16 май. Най-вероятно сега ще изработим допълнително маркетинговата стратегия, за да изтеглим Нощта на музеите с една седмица.”

Културната програма ще излезе и извън пределите на Бургас.

д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей – Бургас: “Между недвижимото културно наследство, както е Русокастро, Акве Калиде, Несебър – църквите, Поморийската гробница. Това е нещо, което ние подготвяме като маршрут.” Тодор Марваков, директор на Музей “Старинен Несебър”: “Предстои да избистрим програмата специално за “Евровизия”. Ние сме перла в короната на културно-историческото наследство по западното Черноморие и сме готови. Имаме аудио гидове на 7 езика.”

А Поморие ще посрещне гостите на “Евровизия” с единствения в Източна Европа Музей на солта. Тук традициите за добив на сол се пазят от векове, а посетителите могат да се докоснат до занаят, жив и до днес.

Елена Йорданова, уредник в Музей на солта – Поморие: “Тук може нагледно да се наблюдават всички технологични операции. Май месец може и да нямаме още сол, но могат да вземат участие в събирането и извозването на солта. Могат да си тръгнат от тук и с бялото злато-това, което се произвежда в музея и се предлага само тук.”

Само на няколко километра от Бургас културно-туристическият комплекс „Ченгене скеле“ пази живи рибарските традиции, а гостите могат да пристигнат и по море.

Георги Димов, рибар и гид в Културно-исторически комплекс “Ченгене скеле”: “На хората им е интересно как се плетат рибарските мрежи. Това се казва калъп и в зависимост от това каква мрежа ще плетем, можем да променяме размера.”

Културният облик ще включва и Странджа – с магията на нестинарството в село Българи.

снимки: БНТ