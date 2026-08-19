Правителството обсъжда организацията на президентските избори

На редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври.

Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. В дневния ред на кабинета е предвидено да излязат с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели и СПА центрове. Очаква се министрите да гласуват предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Предвидено е и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.