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Правителството обсъжда организацията на президентските избори

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври.

Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. В дневния ред на кабинета е предвидено да излязат с решение за цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели и СПА центрове. Очаква се министрите да гласуват предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността европейски прокурор от Република България. Предвидено е и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.

#президентски избори #Министерски съвет #заседание

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