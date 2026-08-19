Даниел Боримиров: Хулио знае какво трябва да направи на реванша

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров смята, че всичко ще се реши на реванша в двубоя срещу АЕК Атина, след като първият мач в София завърши без голове.

“Видяхме, че АЕК не е случаен отбор. Очаква ни реванш, който ще се постараем да изиграем тактически правилно. Показахме добро лице срещу много сериозен съперник", каза шефът на "сините".

"Понякога във футбола не се възползваш от положенията не побеждаваш. Ние ще си направим нашите изводи и ще бъдем по-концентрирани за реванша. Мисля, че Хулио знае какво трябва да се коригира и ще го направи. Много съм доволен от борбата, която показахме”, добави още Боримиров.