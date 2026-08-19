ПП: За 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война

За 100 дни управление правителството на Радев ни вкара и във война, заявяват от "Продължаваме Промяната" в публикация във Фейсбук по повод информация на сайта на в. „Файненшъл таймс“.

„Financial Times намери къде е Безмер на картата на света. Защото Иран го намери“, коментира лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев в публикация във Фейсбук.

„На 22 юли „Прогресивна България“ и ДПС гласуваха за включването на България във военна операция – за първи път от 2003 г. насам. Тогава питахме Радев как са защитили България, а той ни обясни, че няма нужда от Patriot на българска територия, защото опасност няма. Явно преценката му и за това е била грешна“, посочи Василев. Пет години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за два месеца", пише още Василев.

"Профанският подход на правителството към външната политика неизбежно води до повишени рискове със сигурността", пише в публикация във Фейсбук и председателят на парламентарната група ПП и бивш премиер Николай Денков. Общи приказки за "засилени мерки" в Безмер не са достатъчни, посочва той.