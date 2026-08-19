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Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росица Колева
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Чете се за: 03:17 мин.
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Брутално убийство в Съединение - бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от съседно село. Жертвата е с богато криминално досие и се предполага, че е опитал да краде от извършителя. Тялото на младия мъж е открито разчленено в чувал и най-вероятно е останало в него няколко дни.

Трагедията се разиграва малко след полунощ на 12 август във ферма за овце в квартал Точиларци. Жертвата - Митко Димитров от съседното село Найден Герово бил в приятелски отношения със собственика Тодор Лапков и често му помагал в стопанството. Във фаталната нощ влязъл в имота да краде - версия потвърдена и от баща му.

Асен Димитров, баща на убитото момче: „Той още като отива при него, знаем, че той отива да го краде, ние това го знаем, той не отива специално да яде и да пие с него, той специално отива да го краде.“

Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив: „Възниква конфликт между двамата, като към момента се изясняват причините за същия, след което извършителят е произвел 2 изстрела с незаконно оръжие ловна пушка.“

Според разследващите, бившият полицай е направил опит да заличи следите на престъплението като разчленил тялото на убития, поставил го в найлонови чували и ги укрил в шахта наблизо. На следващия ден близките на младия мъж го обявили за издирване в полицията.

Шенка Тодорова, баба на жертвата: „Като го няма осем дена и мислим, че е някъде е убит или някъде е паднал, защото той е болен.“

Пенсионираният полицай е бил разпитан още в началото на издирването.

Васил Костадинов, директор ОДМВР Пловдив: „Първоначално от проведените беседи той не е дал никаква насока, вчера при допълнителни действия и допълнителни мероприятия са успели колегите да го накарат да признае.“

снимки: БНТ, БТА

До убийството се стига след серия от набези на жертвата. Според кмета на Найден Герово, убитият е обирал палача си поне три пъти. В нощта на трагедията дори се похвалил пред приятели, че отива във фермата да краде.

Атанас Арабаджийски, кмет на село Найден Герово: „Нямаме почти къща в селото, която да не е била обрана от него. И последно време се наблюдаваше, че смени тактиката и започна предимно да тормози възрастни хора, самотно-живеещи жени, които са по-беззащитни.“

Заради набезите си е бил осъждан - последно на пробация.

#бруталното убийство #разследват #полицията #Съединение #прокуратурата

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