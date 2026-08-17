Допломатически усилия за Газа: Пратеникът на Тръмп Къшнър се срещна с лидера на Хамас

Пратеникът на Доналд Тръмп за Близкия изток Джаред Къшнър е провел среща с представители на Хамас в Египет.



Обсъден е бил подкрепяният от Съединените щати мирен план за Газа. Според палестински източник, цитиран от Би Би Си, делегацията на Хамас е била водена от новия лидер на групировката Халил ал Хая. Срещата на Къшнър с Хая се смята за първата на такова равнище след сключването на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа миналата година. В срещата са участвали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившият британски премиер Тони Блеър, както и представители на Египет, Катар и Турция.

Няма официални изявления след разговорите, които са били фокусирани върху разоръжаването на Хамас, изтеглянето на израелските войски и хуманитарните усилия за Газа.