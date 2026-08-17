Слънчево и горещо в първия ден от работната седмица

Минималните температури ще бъдат между 9° и 19°, в София – около 13°, а максималните - между 29° и 35°, в София – около 31°.

Ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в Източна България - умерен вятър от изток-югоизток.

И по Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде умерен. Максималните температури ще бъдат от 26° до 28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Във вторник със силен вятър от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите за слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще има и градушки.

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. П

В четвъртък и петък ще бъде предимно слънчево с по-голяма вероятност за изолирани краткотрайни превалявания в петък. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 36°.