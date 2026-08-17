Държавата, синдикатите и бизнесът отново обсъждат минималната заплата

Пореден кръг от преговори между държавата, синдикатите и бизнеса за размера на минималната работна заплата от догодина. За днес е насрочена нова среща между социалните партньори в министерството на финансите. В петък стана ясно, че синдикатите не са съгласни с механизмa за адекватност на минималната работна заплата.

Новият механизъм, около който вече беше постигнато съгласие, ще отчита покупателната способност на минималната работна заплата, общото равнище на възнагражденията, темпа им на нарастване, както и производителността на труда в страната.

Предвижда се веднъж на 4 години този механизъм да се актуализира. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната. Формулата трябва да бъде приета до края на август. А до края на септември да бъде обявен и размерът на минималната заплата за 2027 г.