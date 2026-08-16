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Повод за гордост: Български ученици спечелиха 4 медала на Международната олимпиада по информатика в Узбекистан

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Общество
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От началото на годината български ученици са спечелили общо 75 медала

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Поредно отличие за страната ни – български ученици спечелиха 4 медала на Международната олимпиада по информатика в столицата на Узбекистан – Ташкент. Те се завърнаха у дома с един златен, един сребърен и два бронзови медала. Олимпиадата се провежда ежегодно от 1989 година насам, когато България е основател и първи домакин на състезанието. А тази година в него се включиха близо 400 ученици от 97 държави.

Националният отбор на България по информатика спечели 1 златен, 1 сребърен и 2 бронзови медала на Международната олимпиада в Узбекистан. Андрей Стефанов стана вторият българин, който в рамките на една година печели два златни медала от две различни олимпиади – тази сега в Ташкент и Международната олимпиада по математика в Шанхай, при невероятна надпревара от цял свят.

Андрей Стефанов, златен медал: „Там конкуренцията е много силна и бих казал, че много добре се чувствам за моето постижение.“

Андрей Стефанов, златен медал: „Понякога се притеснявам, но главно се опитвам да си казвам, че съм тук, за да решавам интересни задачи.“

И докато за Андрей това е поредна международна олимпиада, останалите му съотборници преживяват тази емоция за първи път.

Кирил Зулямски, бронзов медал: „Подготвях се за тази олимпиада през цялата година. Успях да остана спокоен по време на олимпиадата и да дам всичко от себе си.“

Сава Делев, сребърен медал: „Бях малко над линията за сребро и ако се бях представил малко по-зле, нямаше да имам сребърен медал.“

Александър Пендов, бронзов медал: „На мен не ми беше приятно миналата година, като не влязох в отбора. Но тази година се мотивирах достатъчно и с много решаване, наистина успях да се класирам в отбора.“

Румен Михов, заместник-ръководител на националния отбор: „Стресът там е огромен, представянето е страхотно, но просто не мога да си представя следващите години какво ни очаква с толкова силен отбор.“

А за да стигнат до тук, момчетата е трябвало да изминат дълъг път.

Румен Михов, заместник-ръководител на националния отбор: „Първо трябва да се класират на националната олимпиада, там да бъдат в топ 12, откъдето започват няколко контролни състезания и накрая първите четири стават националния отбор.“

От началото на годината български ученици са спечелили общо 75 медала, от които – 15 златни, 27 сребърни и 33 бронзови. Страната ни има отличие във всяко състезание, в което е участвал национален отбор. В това число се включват международни олимпиади, балкански, европейски и младежки състезания.

#медали #олимпиада #български ученици

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