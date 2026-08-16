Екипаж на ВВС участва в спасителна акция в Рила

Мъж с контузия на крака, за който "По света и у нас" съобщи, беше спасен днес от труднодостъпен район край езерото Черни гьол (Черното езеро) в Централна Рила. Екипаж на вертолет "Кугър" от 24-та авиационна база – Крумово се включи в спасителната операция след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и с разрешение на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Пострадалият е извлечен с помощта на бордната лебедка при съвместни действия на военнослужещите и екипите на Планинската спасителна служба.

Екипажът е излетял малко преди 10.30 часа тази сутрин и след като туристът е транспортиран на място, от където да бъде взет с автомобил, вертолетът се е завърнал на летището в Крумово, съобщиха от ВВС.

Припомняме, че младият мъж, който е бил в компанията на още трима свои приятели, вчера получил травма на глезена след подхлъзване, при което претърколен камък го ударил по крака и счупил глезена му.

Още вчера планински спасители са стигнали при пострадалия, но заради труднодостъпния терен се наложи да бъде извикан хеликоптер, с която той да бъде свален от високите части на Рила.