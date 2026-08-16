Финален етап от ветроходната регата “Кор Кароли” край Варна

Във Варненския залив се провежда финалният етап от ветроходната регата “Кор Кароли”. Гонките започнаха на 13 август от Бургас, а днес лодките се състезават по Северното Черноморие.

В 26-ото издание на състезанието участват 28 лодки и 120 ветроходци и във всяка гонка екипажите показват умения, стратегия и издържливост в морето.

“Кор Кароли” е сред най-значимите ветроходни събития у нас и ежегодно привлича състезатели и любители на ветроходния спорт от страната и чужбина. Регатата минава през едни от най-живописните точки на Черноморието, а крайбрежието се превръща в истинска арена на морски битки.