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Финален етап от ветроходната регата “Кор Кароли” край Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: БНТ
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Във Варненския залив се провежда финалният етап от ветроходната регата “Кор Кароли”. Гонките започнаха на 13 август от Бургас, а днес лодките се състезават по Северното Черноморие.

В 26-ото издание на състезанието участват 28 лодки и 120 ветроходци и във всяка гонка екипажите показват умения, стратегия и издържливост в морето.

“Кор Кароли” е сред най-значимите ветроходни събития у нас и ежегодно привлича състезатели и любители на ветроходния спорт от страната и чужбина. Регатата минава през едни от най-живописните точки на Черноморието, а крайбрежието се превръща в истинска арена на морски битки.

#регата Кор Кароли #"Кор Кароли" #ветроходна регата #Варна

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