Грижа цял живот: Медицинска сестра от Бяла посвещава 50 години на малките пациенти

Навършва се половин век, откакто медицинската сестра Янка Панова, е пристъпила прага на Детското отделение в болницата в град Бяла и се е посветила на тази професия и на грижата за малките пациенти.

Сестра Панова още си спомня деня, в който е започнала работа в Детското отделение. Било само месец след завършването на Обединеното медицинско училище в Русе, годината е 1976-та. Казва, че се записала да учи специалността "Медицинска сестра", защото имала приятелка, която я завършила. Не крие, че била запленена и от това, че ще се грижи за малките пациенти и от удовлетворението, че нещо си дал на хората.

Янка Панова – старша медицинска сестра: "Детските очи са много светли и много радостни, щастливи са децата от помощта, която сме дали."

Сестра Панова си спомня си, че при тях, в отделението тогава лекували всичко-от катастрофи, до пневмонии, астма и ларингит. Сред пациентите им са били и децата от закрития печално известен интернат в село Могилино.

Янка Панова – старша медицинска сестра: "Още в началото, с започването на работата ми, беше ясно очертан да помагам на малките деца. Защото в тях тая непорочност, тая чистота, усмивката, която има след това, грейналите очи, това всичко стопля сърцето на сестрата."

Натрупаният с годините опит помага в работата на сестра Панова и до ден днешен..

Янка Панова – старша медицинска сестра: "Още със идването на пациента мога да установя дали е с белодробно заболяване или само с висока температура, дали е вирус. Просто практиката ме е научила и по гръдния кош да познавам болните деца."

Удовлетворението на сестра Панова идва и от това, че е успяла да научи на всеотдайност 18 свои колежки. Не крие обаче, огорчението си, че интересът към професията не е голям. Затова когато вижда, че в отделението имат способна 40-годишна санитарка ѝ вдъхва кураж да се развива и да учи.

Янка Панова – старша медицинска сестра: "Младата колежка завърши преди 2 години. И в благодарение на мен стана сестра. Вдъхновител, да. И ръководител."

Един от всички малки пациенти, за които се грижат лекарите и сестра Панова е 10-месечно бебе.

Румяна Атидже – майка на 10-месечно бебе: "Да е жива и здрава. Това пожелавам. Господ да дава здраве."

Сестра Панова се зарича да остане в помощ на колегите си поне още една година.