Пожарите в Европа: Свлачище в Испания, нови огнища и още изпепелени земи

Две жени загинаха, а две деца са ранени при свлачище в Испания. Трагичният инцидент станал в провинция Леон, в северозападната част на страната. След продължителна суша и рекордни жеги, районът бил връхлетян от силна буря с проливни дъждове. В североизточната част на Испания, продължава борбата с голям горски пожар.

16 хиляди хектара са изгорели в провинция Уеска в Испания. Заради бързото настъпление на огъня, властите евакуираха над 1200 души.

– Не можем да направим много. Единствено можем да изорем нивите, за да не стига огъня до тях. Така поне ще забавим малко пламъците.

Белгия се бори с най-големия пожар в страната от век. Стихията лумна в торфище в провинция Лиеж. В гасенето се включиха екипи от цялата страна, а Европейският съюз изпрати самолети, но силният вятър затруднява операцията. Властите евакуираха стотици хора от застрашените райони.

– Трябва да тръгнем веднага. Полицаите ни казаха да тръгнем веднага.

Огън срещу огъня - за френските пожарникари тактиката остава последната възможност да овладеят стихията край Гарен в Югозападна Франция.

Арно Кюрюше, пожарникар: "Има опасност пламъците да прехвърлят пътя, както се случи по-нагоре. За да не се случи това, извършваме контролиран насрещен палеж."

Хърватия остава в плен на огнената стихия, след като пожар премина границата от Босна и Херцеговина и сега гори на хърватска територия. Другото огнище – на хърватския остров Дуги Оток е под контрол. Овладян е и пожарът край адриатическия град Омиш, който наложи евакуацията на 2 хиляди души.

снимки: БГНЕС

Гърция остава в състояние на висока опасност от пожари. Сръбските власти съобщават за 25 активни огнища, като в потушаването участват над 300 души.