Пожари продължават да бушуват на много места в Европа. Хърватия се бори с нов пожар, след като в Босна и Херцеговина не беше овладяна огнена стихия и тя премина границата.

Хърватските власти съобщиха, че огънят на остров Дуги Оток е под контрол. Овладян е и пожарът край адриатическия град Омиш, който наложи евакуацията на 2 хиляди души.

В Сърбия има 25 активни огнища, като в потушаването на пожарите участват над 300 души.

Тежка остава ситуацията в североизточна Испания. Огънят застрашава няколко населени места.

В Белгия, продължава гасенето по въздух и земя на пожара в провинция Лиеж. Силният вятър затруднява операцията на пожарникарите.