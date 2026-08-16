Пожари продължават да бушуват на много места в Европа
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Снимка: БТА
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Пожари продължават да бушуват на много места в Европа. Хърватия се бори с нов пожар, след като в Босна и Херцеговина не беше овладяна огнена стихия и тя премина границата.
Хърватските власти съобщиха, че огънят на остров Дуги Оток е под контрол. Овладян е и пожарът край адриатическия град Омиш, който наложи евакуацията на 2 хиляди души.
В Сърбия има 25 активни огнища, като в потушаването на пожарите участват над 300 души.
Тежка остава ситуацията в североизточна Испания. Огънят застрашава няколко населени места.
В Белгия, продължава гасенето по въздух и земя на пожара в провинция Лиеж. Силният вятър затруднява операцията на пожарникарите.