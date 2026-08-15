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Седем души са задържани за отвличане, побой и грабеж на 26-годишна жена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Седем души са задържани заради отвличане, побой и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица. Случаят е станал в района на село Сушица.

По неофициална информация жената е била взета с автомобил от Горна Оряховица от мъж, когото познавала. След това е била откарана в района на гробищния парк в село Сушица, където е била нападната и бита от седем души – четирима мъже и три жени. Косата ѝ е била отрязана.

Рано сутринта жената е успяла да се измъкне. С такси тя е стигнала до Районното полицейско управление в Горна Оряховица, където сама е подала сигнал.

Заподозрените са установени и задържани. От жената са били отнети парите, които е носела, както и мобилният ѝ телефон. Те са открити и върнати.

Районната прокуратура във Велико Търново работи по случая. Към момента е образувано досъдебно производство за грабеж. Ако бъде установено, че жената действително е била отвлечена, случаят ще бъде предаден на Окръжната прокуратура.

По информация на полицията и прокуратурата, жертвата и задържаните са се познавали и между тях е имало конфликт от преди.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.

#задържани #сушица #отвличане

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