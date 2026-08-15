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Полиция и прокуратура проверяват скандалния клип пред паметника на Асеневци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Общество
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полиция прокуратура проверяват скандалния клип паметника асеневци
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Прокуратурата и полицията работят по казуса със скандалния видеоклип с ориенталски танци, заснет пред паметника „Асеневци“ във Велико Търново. И днес хората в града изразиха огромното си недоволство от случилото се. Скандалът избухна точно когато старата столица е домакин на едно от най-мащабните си културни събития – фестивала „48 часа Варуша юг“. След намесата на институциите клипът беше свален.

Кючек, музиканти и танцьорка на метри от фигурите на царете от династията на Асеневци. Кадрите, заснети без разрешение пред един от символите на Велико Търново, предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи.

Десислава: „Не мисля, че такъв тип музика трябва да има за фон такова емблематично място за града.“

Кметът на града Даниел Панов сигнализира полицията за случая.

Д-р инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново: „Как да разбера – като всички останали. В социалните мрежи се вихри един доста атрактивен клип. Нито има подадено заявление. Това са паметници, които са символ не само на Велико Търново, а символ и на България. Плюс това има и вандалщина, катерене по паметника и ред други неща.“

Участниците във видеото са установени от полицията. Клипът е премахнат от платформите им, а преписката ще бъде изпратена на прокуратурата, която трябва да прецени има ли данни за извършено престъпление. Глобата, която грози авторите, е между 2500 и 25 000 евро. Министърът на културата Евтим Милошев определи случилото се като „грубо погазване на историческа памет“ и „явна демонстрация на неуважение към българската култура“.

А скандалът идва точно в дните, в които Велико Търново показва съвсем друго лице.

48 часа паметникът „Асеневци“ е една от откритите сцени на едно от най-големите събития, които събират хора от цял свят във Велико Търново.

Старата част на града оживява с изкуство, музика и над 100 събития в рамките на фестивала „48 часа Варуша юг“.

Милен: „Много жалко, че двете събития някак си успяха да влязат едновременно в обектива, при положение че това събитие трябва да бъде в центъра и фокуса.“

Мария: „Това нещо е абсолютен антидот на цялата простотия, която ни залива.“

#паметникът на Асеневци #видеоклип #Велико Търново

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