БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две мощни земетресения в Индонезия: 7.7 и 6.9 по Рихтер в рамките на няколко часа

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Запази

Спасителните екипи работят усилено, за да спасят възможно най-много хора от отломките на разрушени сгради и храмове

силно земетресение разтърси индонезия снимки
Слушай новината

Индонезия е разтърсена из основи от едно от най-силните земетресения от няколко години. Два мощни труса - първият с магнитуд 7.7, а часове по-късно и с 6.9 по Рихтер отнеха живота на най-малко 47 души. Ранените са десетки, материалните щети се уточняват. Спасителните екипи работят усилено, за да спасят възможно най-много хора от отломките на разрушени сгради и храмове.

Кошмарът започва в 5 часа сутринта местно време в северната част на остров Флорес, недалеч от популярната туристическа дестинация Бали. В района живеят около 1.5 милиона души, които панически бягат по улиците от рушащите се жилищни сгради. Щетите и силата на бедствието са невиждани за голяма част от местните, макар и да се намират в сеизмично активен регион.

Кадек, гост на хотел: "Бяхме на петия етаж. Тичахме, за да намерим аварийния изход. Точно, когато слязохме един етаж по-надолу, сградата започна силно да се люлее, и навсякъде имаше камъни и мазилка."

Регистрирани са множество вторични трусове с магнитуд от 5 до 6.1 по Рихтер. Властите по-рано издадоха предупреждение за цунами, което беше отменено. Над 2000 души се евакуираха доброволно, след като забелязаха, че морето се е отдръпнало. Десетки жилищни сгради са срутени, както и три храма и шест правителствени сгради. Хората са настанени в палаткови лагери, пригодени са и помещения, където се лекуват ранените. Трусът напомни на жителите травмата от друг трус със сила 7.7 през 1992 година – 12 декември остава запомнен като един от най-лошите дни в историята на страната. Тогава 2500 души загубват живота си от земетресение и последвало цунами.

Сити Сулфиа Била, оцеляла от земетресението: "Травмата е огромна. Бях дете, когато усетих земетресението през 1992. После имаше през 22-ра година и сега това. В постоянен страх съм. Още повече, имаме малки деца вкъщи. В момента се евакуираме с бебе в ръцете."

Остров Флорес е популярен сред туристи и природолюбители. Именно там се намира националният парк „Комодо“, където живеят комодски варани. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в така-наречения „Огнен пръстен“ - район с много земетресения и вулканични изригвания.

#Индонезия #щети #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по...
Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
4
НА ЖИВО: Европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
5
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Азия

Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Оман е застрашен от мащабна екокатастрофа заради петролен разлив Оман е застрашен от мащабна екокатастрофа заради петролен разлив
Чете се за: 02:40 мин.
Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет Китайският самолет C919 изпълни първия си редовен международен полет
Чете се за: 01:35 мин.
Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено Езеро в Китай всяко лято се оцветява в червено
Чете се за: 00:30 мин.
Над 1 млн. души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна "Долфин" (СНИМКИ) Над 1 млн. души бяха евакуирани в Китай заради тайфуна "Долфин" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата страна
Успение Богородично: Хиляди вярващи се събраха в храмовете в цялата...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
България спечели среброто в отборното класиране на световния шампионат по художествена гимнастика България спечели среброто в отборното класиране на световния шампионат по художествена гимнастика
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето Европа в плен на горските пожари: Огнеборци в надпревара с времето
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран Пожар избухна край Слънчев бряг, огънят е локализиран
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста мъжа с наркотици и бебе в колата в столичния...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Спасителна акция в Рила
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Две мощни земетресения в Индонезия: 7.7 и 6.9 по Рихтер в рамките...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Мерки срещу спадането на нивото на Дунав: Унгарските власти...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ