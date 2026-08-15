Две мощни земетресения в Индонезия: 7.7 и 6.9 по Рихтер в рамките на няколко часа

Индонезия е разтърсена из основи от едно от най-силните земетресения от няколко години. Два мощни труса - първият с магнитуд 7.7, а часове по-късно и с 6.9 по Рихтер отнеха живота на най-малко 47 души. Ранените са десетки, материалните щети се уточняват. Спасителните екипи работят усилено, за да спасят възможно най-много хора от отломките на разрушени сгради и храмове.

Кошмарът започва в 5 часа сутринта местно време в северната част на остров Флорес, недалеч от популярната туристическа дестинация Бали. В района живеят около 1.5 милиона души, които панически бягат по улиците от рушащите се жилищни сгради. Щетите и силата на бедствието са невиждани за голяма част от местните, макар и да се намират в сеизмично активен регион.

Кадек, гост на хотел: "Бяхме на петия етаж. Тичахме, за да намерим аварийния изход. Точно, когато слязохме един етаж по-надолу, сградата започна силно да се люлее, и навсякъде имаше камъни и мазилка."

Регистрирани са множество вторични трусове с магнитуд от 5 до 6.1 по Рихтер. Властите по-рано издадоха предупреждение за цунами, което беше отменено. Над 2000 души се евакуираха доброволно, след като забелязаха, че морето се е отдръпнало. Десетки жилищни сгради са срутени, както и три храма и шест правителствени сгради. Хората са настанени в палаткови лагери, пригодени са и помещения, където се лекуват ранените. Трусът напомни на жителите травмата от друг трус със сила 7.7 през 1992 година – 12 декември остава запомнен като един от най-лошите дни в историята на страната. Тогава 2500 души загубват живота си от земетресение и последвало цунами.

Сити Сулфиа Била, оцеляла от земетресението: "Травмата е огромна. Бях дете, когато усетих земетресението през 1992. После имаше през 22-ра година и сега това. В постоянен страх съм. Още повече, имаме малки деца вкъщи. В момента се евакуираме с бебе в ръцете."

Остров Флорес е популярен сред туристи и природолюбители. Именно там се намира националният парк „Комодо“, където живеят комодски варани. Индонезийският архипелаг обхваща повече от 17 хиляди острова, които попадат в така-наречения „Огнен пръстен“ - район с много земетресения и вулканични изригвания.