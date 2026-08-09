Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка

Стотици пъстри хвърчила изпълниха небето над столицата на Шри Ланка – Коломбо.

Международният фестивал на хвърчилата събра над 1500 местни любители на забавлението и 80 ентусиасти от други 30 държави. Те представиха обемни модели на различни анимационни и други герои.

Традиционно участниците сами изработват хвърчилата си и обикалят с тях по различни фестивали из целия свят. Участници споделиха, че освен хоби и забавление, хвърчилата са и начин да пътуваш и да опознаеш различни държави и тяхната култура.