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Цветове на вятъра: Фестивал на хвърчилата в Шри Ланка

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Стотици пъстри хвърчила изпълниха небето над столицата на Шри Ланка – Коломбо.

Международният фестивал на хвърчилата събра над 1500 местни любители на забавлението и 80 ентусиасти от други 30 държави. Те представиха обемни модели на различни анимационни и други герои.

Традиционно участниците сами изработват хвърчилата си и обикалят с тях по различни фестивали из целия свят. Участници споделиха, че освен хоби и забавление, хвърчилата са и начин да пътуваш и да опознаеш различни държави и тяхната култура.

#Коломбо # Шри Ланка #фестивал на хвърчилата #хвърчила

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