Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави

Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента не я развиваме, а имаме потенциал – това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Търговище, във връзка с инцидента с дрона край Кардам. Той отбеляза, че у нас има заводи за дронове и антидрон системи.

Борисов припомни, че ГЕРБ са поставили въпросите за това откъде е дошъл дронът, какъв е и посочи, че хората трябва да се успокоят и да се кажат на обществото подробностите.

"Трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си", каза още Борисов.

Той добави, че трябва да има сплотена политическа класа като акцентира върху близостта до България и ожесточеността на войните в Украйна и Близкия изток.