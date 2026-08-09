БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ВОЕНЕН ДРОН ПАДНА КРАЙ КАРДАМ

Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента не я развиваме, а имаме потенциал – това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Търговище, във връзка с инцидента с дрона край Кардам. Той отбеляза, че у нас има заводи за дронове и антидрон системи.

Борисов припомни, че ГЕРБ са поставили въпросите за това откъде е дошъл дронът, какъв е и посочи, че хората трябва да се успокоят и да се кажат на обществото подробностите.

"Трябва да имаме служби, отбрана, които да не ходят по фирмени фланелки, а да всяват респект с появата си", каза още Борисов.

Той добави, че трябва да има сплотена политическа класа като акцентира върху близостта до България и ожесточеността на войните в Украйна и Близкия изток.

#Дрон в небето над България #нахлуване на дрон #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #Бойко Борисов

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е дронът и каква е била неговата роля
Президентът Илияна Йотова: Очаквам докладите на службите какъв е...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини Падналият дрон край Кардам: Загуба на навигация или техническа неизправност са сред възможните причини
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави Бойко Борисов: Трябва да развиваме военната си индустрия, в момента това не се прави
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова Президентът отново ще призове правителството на Северна Македония да съдейства за лечението на Ива Михайлова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Битката с огъня край Висока могила: Пожарът е обхванал около 1200...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Земеделският министър Пламен Абровски: Държавата трябва да засили...
Чете се за: 09:27 мин.
Политика
Иран и Оман са близо до споразумение за нов временен маршрут през...
Чете се за: 03:22 мин.
Близък изток
Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ