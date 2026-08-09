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Над 900 деца са записани за безплатни профилактични прегледи в новата детска болница в Бургас

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Лечебното заведение отвори врати преди броени дни, а интересът към него надхвърли очакванията

Снимка: БТА
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Над 900 деца вече са записани за безплатни профилактични прегледи в новата детска болница в Бургас. Кампанията започна още от първия работен ден на лечебното заведение и ще продължи до края на месеца, като при запазване на интереса е възможно да бъде удължена. В болницата се извършват прегледи в общо 18 специалности, сред които детска гастроентерология, педиатрия, детска хирургия, урология и детска нефрология.

По думите на директора на лечебното заведение д-р Благомир Здравков желаещите могат да се записват всеки делничен ден, а при запазване на интереса прегледите могат да продължат и след края на месеца.

Сред специалистите в болницата е и д-р Светлозар Цветанов – анестезиолог, който е завършил в София и е живял и работил в Германия и Швеция. Той обясни, че решението му да се върне в България е било дълъг процес, но възможността да работи с нов екип и в модерна среда го е мотивирала.

"Аз съм минал през две държави в ЕС, Германия и сега Швеция. И съм събрал опит там, който съм много мотивиран да мога да споделя с моите колеги на място в Бургас. Какво ме мотивира? Мотивира ме прекрасният екип, който срещам. Най-важното за мен са хората."

По думите му новата болница дава възможност на медицинските специалисти да работят на високо професионално ниво:

"Тя предлага всички възможности да се изявим като специалисти на световно ниво. Но наистина разликата ще бъде усетена от нашите пациенти и техните близки. Тя именно е в качеството на медицинските услуги, които ще представим."

Медицинската сестра Янита Георгиева също е част от новия екип. Тя подчерта, че оборудването в болницата е изцяло ново:

"Тук всичко, което имаме като апаратура е най-новото, най-модерното и най-безопасното за децата."

По думите ѝ медицинският персонал в момента преминава обучение за работа с новата техника:

"В момента се обучаваме да работим с такава апаратура, тъй като мисля, че никъде в страната няма такива модели."

Медицинските сестри ще имат и важна роля в комуникацията с родителите:

"Ние ще сме връзката с родителите, които ще се опитваме да ги успокоим, те да се чувстват защитени, тъй като това е най-важното."

Георгиева признава, че първоначално е имала колебания дали да се присъедини към екипа:

"Честно да ви кажа, да, колебах се в началото, но с всеки изминал ден, в който си мислех какво може да бъде тази болница за обществото, все по-сигурно става в моето решение."

Директорът д-р Благомир Здравков уточни, че в лечебното заведение могат да бъдат приемани деца от цялата страна. Основната му функция обаче е да отговори на дефицита на качествена педиатрична помощ в региона:

"В болницата могат да идват деца от цялата страна, но всъщност вие знаете и ние сме анонсирали, че болницата е регионален проект, тъй като в годините назад много ясно беше изразен дефицита на качествена педиатрична помощ в този регион."

снимки: БНТ

Според него най-голямото предизвикателство пред новото лечебно заведение тепърва предстои – изграждането на единен и силен екип от специалисти:

"Но най-голямото предизвикателство за нас предстои, когато различни специалисти от различни области и работни места трябва да заработят като един силен общ екип."

Болницата има планове както за обучение на собствените си специалисти в чужбина, така и за привличане на гост-лекари от водещи медицински центрове в Европа и по света. Предвижда се и възможност за покана на специалисти от чужбина според конкретните клинични случаи. По думите на директора това ще става след предварителна заявка от медицинските специалисти и преценка в кои случаи е необходима допълнителна експертиза.

Новата детска болница в Бургас започва работа с висок интерес от страна на пациентите, нова апаратура и екип, който включва специалисти с опит както в България, така и в чужбина.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров от Бургас

#детска болница “Света Анастасия” #детска болница в Бургас #нова детска болница #д-р Благомир Здравков

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