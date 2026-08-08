Опасно високи температури днес, валежи и гръмотевици утре

Предупреждение от втора степен – оранжев код, е в сила и в следобедните часове в почти цялата страна. Максималните температури ще достигат стойности между 33° и 38°, в София – около 33°, по Черномоерието между 29° и 32°. Ще бъде слънчево, със следобедни превалявания и гръмотевици на отделни места в северозападната половина от страната. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, до умерен от север-североизток.

Утре още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще има валежи, на места, главно в Югозападна и Централна Южна България придружени с гръмотевици и условия за градушки. В останалите райони ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°, на морския бряг между 29° и 32°. Ще духа до умерен, североизточен вятър.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, с умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 25°-26°, а вълнението на морето ще се усили и ще бъде 3-4 бала.

В планините преди обяд ще е слънчево. Около и след обяд на много места ще има валежи, в Рило-Родопската област и гръмотевици. Вятърът, ще бъде умерен.

В понеделник ще е слънчево, със следобедни превалявания на места, над Западна България и в планините. Дневните стойности ще се понижат с още градус-два. Във вторник и сряда ще бъде слънчево и почти тихо, температурите ще се повишат и максималните в сряда ще са между 33° и 38°.

В четвъртък вероятността за валежи и гръмотевици се повишава, на места в Централна и Югозападна България. Дневните температури отново ще се понижат.