Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)

Пожар гори в бобошевското село Висока могила. Огънят е тръгнал от къща в селото, като най-вероятната причина за запалването е късо съединение от лампа.

Няма пострадали хора, но са изгорели две къщи. След като тръгва от къщите, огънят обхваща и смесената гора над селото.

На място работят три противопожарни екипа и доброволци от селото, като се правят опити да се пресече огъня, който се е насочил към съседното село Сопово.

снимки: Владислава Миланова, БНТ