Пожар изпепели две къщи в бобошевското село Висока могила (СНИМКИ)
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Огънят е обхванал и смесена гора над селото
Снимка: БНТ
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Пожар гори в бобошевското село Висока могила. Огънят е тръгнал от къща в селото, като най-вероятната причина за запалването е късо съединение от лампа.
Няма пострадали хора, но са изгорели две къщи. След като тръгва от къщите, огънят обхваща и смесената гора над селото.
На място работят три противопожарни екипа и доброволци от селото, като се правят опити да се пресече огъня, който се е насочил към съседното село Сопово.
снимки: Владислава Миланова, БНТ