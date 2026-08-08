Затвориха околовръстния път на Асеновград заради пожар (СНИМКИ)

Горят сухи треви и лозя край околовръстния път на изхода на Асеновград, в посока с. Козаново и язовир "40-те извора".

На терен са повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от пожарникари от града и областта, които се борят срещу огнената стихия с всички налични средства. На място е и кметът на Асеновград Христо Грудев, който следи ситуацията и подпомага координационните процеси.

Заради задимяването, околовръстният път е затворен за движение в двете посоки. Към момента няма опасност за населението. От общината призовават да не се изхвърлят фасове и други отпадъци от колите.