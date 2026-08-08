Опасна жега: До 36° се очакват в Сандански, температурите обаче не са рекордни

Опасно горещо време се очаква в страната днес. Оранжев код за високи температури е обявен в 21 области, сред тях е и Благоевград, а една от най-горещите точки у нас е Сандански.

Още преди обед улиците на Сандански опустяха, а животът се премести на сянка.

– Много е топло, то самият асфалт излъчва жега. Ужасно е.

БНТ: Как успявате да се спасите от жегата?

– С климатика вкъщи и много вода. Иначе няма спасение. – Излизам само сутрин и привечер, по-късно вечерта, през деня като в Гърция, повечето хора почиват.

Въпреки усещането за непоносима жега, температурите днес са далеч от екстремните стойности, измервани в Сандански.

Параскева Георгиева, ръководител на Хидрометеорологична обсерватория – Сандански: "При условие, че вчера е било 34,2 градуса, днес може да стигне 36 градуса, но повече едва ли. Най-голямата температура тук в Сандански за това лято, измерена през юни месец, е 39,2 на 30 юни. Още даже тази стойност не сме достигнали."

снимка: БНТ

– Даже миналата година почти цял месец си държеше 40, 41, 42 градуса.

Специалистите обаче съветват по-ниските стойности на термометъра да не се подценяват. Препоръката е да се избягва прякото излагане на слънце в най-горещите часове между 13:00 и 17:00 часа.

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