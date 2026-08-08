Делото за фентанила: Съдът в Русе остави в ареста петима от задържаните

Петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил остават за постоянно в ареста. Това реши състав на Окръжния съд в Русе, който гледа мерките за неотклонение на общо 8 обвиняеми.

Двама от тях остават под домашен арест, а един е с парична гаранция. Всяка от мерките е определена спрямо ролята на съответния задържан в престъпната група, както и дали е съдействал на разследването.

В началото на заседанието защитниците настояха делото да бъде преместено в София, но поне за момента то остава в Русе, откъдето всъщност започна разследването - след смъртен случай заради фентанил. В последствие беше разкрита лабораторията в София, където живеят повечето от задържаните.

По време на заседанието стана ясно, че смъртоносният наркотик е изпращан към крайдунавския град по куриерска фирма, като е бил укриван в пратки с маратонки. По първоначални данни стойността на откритата в столичния квартал "Факултета" дрога е на стойност над 300 милиона евро. Определенията на Окръжния съд могат да бъдат обжалвани или протестирани в 3-дневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново.