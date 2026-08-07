Фентаниловата афера: Шест часа продължава заседанието на съда в Русе, на което се гледат мерките на задържаните

Шест часа продължава заседанието в Окръжния съд в Русе, на което се гледат мерките за неотклонение на седeм от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По-рано, защитниците настояха преместване на делото в София, тъй като там са извършени основните процесуални действия.



Разследването започна в Русе заради смъртен случай след употреба на фентанил, но лабораторията беше разкрита в столицата, където живеят повечето от задържаните. По време на заседанието стана ясно, че смъртоносният наркотик е изпращан от София към крайдунавския град чрез куриерска фирма.

Дрогата е била укривана в пратки с маратонки. Прокуратурата иска постоянен арест за петима от обвиняемите, както и домашен арест за други двама. Осмият задържан е с мярка "парична гаранция" и не се яви в съда.