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Манипулирани водомери и такса "спокойствие": Нова афера с участието на бившия директор на "ВиК - Бургас"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Окръжният съд гледа мерките на тримата от четиримата обвиняеми

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Вече близо 5 часа продължава заседанието на Окръжният съд в Бургас, който решава дали да остави в ареста трима от обвиняемите за аферата във ВиК-Бургас - бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и още двама служители. Четвъртият обвиняем – областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков ще се изправи пред съда утре, тъй като не беше открит в страната, а по-късно доброволно се предаде на разследващите.

Обвинението е за участие в престъпна група, събирала принудително „такса спокойствие“ от десетки хотелиери. Срещу парите водомерите им били манипулирани със специални устройства, така че част от изразходваната вода не била отчитана. Вместо във ВиК-дружеството, част от сумите отивали при замесените в престъпната схема.

Все още от прокуратурата не могат да назоват кой е организатор на престъпната схема, по която са манипулирани водомери и са се отклонявали средства от ВиК-дружеството. Но според държавното обвинение парите са били предавани на областният лидер на ДПС Христо Широков.

Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас: "Това са предизборни обещания на управляващата партия, която сега си ги изпълнява - да задържат кметове, областни председатели, всякакъв вид активисти и членове на партия ДПС. Аз съм тук политически, нямам нищо общо с ВиК-Бургас."

Разговаряхме с Христо Широков минути преди да бъде задържан отново, след като доброволно се предаде на разследващите, завръщайки се от прегледи в Турция. Не отрича да познава другите обвиняеми.

Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас: "Аз съм областен председател. При мен в офиса идват страшно много хора с проблеми. Ако искам да ги решавам, на кой да се обадя? Нали трябва да се обадя на някой в ВиК.

-Твърди се, че сте съдействали на хотелиери да ни си плащат водата?

Нека да дойдат хотелиерите, да ги разпитат и да кажат, че съм съдействал по някакъв начин.“

Мирослав Илиев, зам.-окръжен прокурор на Бургас: "Христо Широков данните са, че към него са подавани тези средства. Става дума за между 30 и 50 хотела. От показанията на свидетели става дума за суми между 10-20-30 хиляди, които са плащали някои хотели на месец, други на сезон."

Таксите били определяни според това колко туристи имал даден хотел. Били монтирани специални съоръжения, които отчитали много по-малко количество вода от това, което изразходвал хотела. Разликата била принудително събирана от участниците в схемата.

Мирослав Илиев, зам.-окръжен прокурор на Бургас: "Ако някой е откажел да плаща, съответно се е правила проверка на техническото средство, установява се, че същото е манипулирано и оттам вече се прави проверка, съставят се констативни протоколи и се искат сумите, които съответния хотел трябва да заплати в двуседмичен срок на ВиК иначе предстои спиране на водата."

Хотелите са били основно в Слънчев бряг, Несебър и Равда, но се събират данни и за още.

По темата работиха Елеана Цанова и Давид Сукнаров

#манипулиране на водомери #такси от хотелиери #Христо Широков #ВиК Бургас #нови обвинения #новини в Метрото

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