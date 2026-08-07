Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир

Установени са всички участници във видеоклипа с насилие над дете в Радомир, съобщиха от ОД на МВР - Перник.

Пострадалото дете е на 12 години, предполагаемият извършител – на 14. Образувано е досъдебно производство.

Служителите на Районното управление в Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото, в което се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да го рита.

Пострадалото дете е 12-годишно момче от Радомир. То се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от „Детска педагогическа стая“.

Полицията е открила и младеж, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. От него се снемат сведения във връзка с инцидента.

Служителите на реда са стигнали и до предполагаемия извършител – 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир.

По първоначални данни инцидентът е станал преди около две седмици. Едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което е довело до бързата реакция на институциите.

Под ръководството и надзора на прокуратурата ще бъдат изяснени мотивите и причините за случилото се, както и всички останали факти и обстоятелства по случая.





