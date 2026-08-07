БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Пострадалото дете е на 12 години, предполагаемият извършител – на 14

тир вряза бензиностанция премиерът разпореди допълнителни мерки пътя телиш радомирци
Слушай новината

Установени са всички участници във видеоклипа с насилие над дете в Радомир, съобщиха от ОД на МВР - Перник.

Пострадалото дете е на 12 години, предполагаемият извършител – на 14. Образувано е досъдебно производство.

Служителите на Районното управление в Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото, в което се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да го рита.

Пострадалото дете е 12-годишно момче от Радомир. То се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от „Детска педагогическа стая“.

Полицията е открила и младеж, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. От него се снемат сведения във връзка с инцидента.

Служителите на реда са стигнали и до предполагаемия извършител – 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир.

По първоначални данни инцидентът е станал преди около две седмици. Едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което е довело до бързата реакция на институциите.

Под ръководството и надзора на прокуратурата ще бъдат изяснени мотивите и причините за случилото се, както и всички останали факти и обстоятелства по случая.



#установени участници #случай с насилие над дете в Радомир #разследване #досъдебно производство

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Криминално

Задържаха 8 мигранти, укрити в тайник на микробус на българо-гръцката граница
Задържаха 8 мигранти, укрити в тайник на микробус на българо-гръцката граница
83-годишна жена даде 5000 евро на телефонни измамници в Бургаско 83-годишна жена даде 5000 евро на телефонни измамници в Бургаско
Чете се за: 00:52 мин.
Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“ Жестокото убийство в Пловдив: Прокуратурата внася искане за „задържане под стража“
Чете се за: 01:05 мин.
В капана на фентанила: Кой ръководи трафика и има ли изход за пристрастените? В капана на фентанила: Кой ръководи трафика и има ли изход за пристрастените?
Чете се за: 05:22 мин.
Случаят в Банско: МВР изяснява фактите, премиерът призова чужденците да спазват законите Случаят в Банско: МВР изяснява фактите, премиерът призова чужденците да спазват законите
Чете се за: 04:12 мин.
Бдение в Кричим с надежда за правосъдие след жестокото убийство на млад мъж в Пловдив от тийнейджъри Бдение в Кричим с надежда за правосъдие след жестокото убийство на млад мъж в Пловдив от тийнейджъри
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ