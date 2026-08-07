Малолетни деца биха свой връстник в Радомир

Насилие между малолетни в Радомир. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда как деца удрят техен връстник, който лежи на земята, смят се и снимат.



Близък на малтретираното дете се закани със саморазправа.

Кметът на Радомир Кирил Стоев незабавно свика спешна среща с всички компетентни институции. Ангажира се да бъдат взети бързи мерки след пълното изясняване на случая.

В социалните мрежи Кирил Стоев написа, че като баща на три деца, няма да приеме насилието, унижението и агресията да се превръщат в ежедневие.