Откриха изложба по повод 150 години от Априлското въстание в Обсерваторията в Рожен

Изложба, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание беше открита днес в Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Събитието е част от честванията на годишнината, голяма част от които са организирани от Българската академия на науките.

Председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева откри изложбата, която може да бъде разгледана до края на септември.

Обсерваторията получи от областния управител на Смолян плакет и сертификат за първи звезден обект, като начало на "Звездните маршрути в Родопите".