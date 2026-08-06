БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в...
Чете се за: 01:20 мин.
"Майко, искам да се лекувам": Има ли обратен...
Чете се за: 04:50 мин.
Как да овладеем агресията при опасни породи кучета?
Чете се за: 04:57 мин.
След смъртоносния побой: Съдът гледа мерките на...
Чете се за: 02:55 мин.
За културата не е най-важно само колко са парите, а да се...
Чете се за: 13:57 мин.
Любомир Николов: Фентанилът почти изцяло измести хероина,...
Чете се за: 07:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откриха изложба по повод 150 години от Априлското въстание в Обсерваторията в Рожен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Обсерваторията получи сертификат за първи звезден обект, като начало на "Звездните маршрути в Родопите"

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изложба, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание беше открита днес в Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Събитието е част от честванията на годишнината, голяма част от които са организирани от Българската академия на науките.

Председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева откри изложбата, която може да бъде разгледана до края на септември.

Обсерваторията получи от областния управител на Смолян плакет и сертификат за първи звезден обект, като начало на "Звездните маршрути в Родопите".

чл.-кор. Емилия Славчева, председател на БАН:"Какво по-хубаво място и какво по-знаково място за тази изложба. Показва връзката между дейците на Българското книжовно дружество, чийто правоприемник е Българската академия на науките с делото на априлци. Много от тези дейци са били не само идейни вдъхновители и духовни водачи, те са участвали пряко в събитията."

#председател на БАН #150 годишнина от Априлското въстание #Обсерватория Рожен #изложба

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте програмата
3
БНТ излъчва европейското първенство по лека атлетика - вижте...
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ "Тракия"
4
Километрично задръстване по обходните маршрути след пожара на АМ...
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
5
ЦСКА удари здраво Макаби (Тел Авив) в първия мач
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за Велинград
6
Разраства се пожарът на АМ "Тракия" при отбивката за...

Най-четени

Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
1
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
2
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
3
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
4
До 38° утре, на места ще има валежи и гръмотевици
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
5
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА
6
УЕФА поздрави Инфантино, но свали доверието си от ФИФА

Още от: Любопитно

Авторът на инсталацията на Пон Ньоф представя нова творба във Ватикана
Авторът на инсталацията на Пон Ньоф представя нова творба във Ватикана
Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море Турски изследователи откриха най-голямата коралова гора, установявана в Егейско море
Чете се за: 01:17 мин.
Япония отвъд стереотипите: 7 неща, които не очаквах (СНИМКИ) Япония отвъд стереотипите: 7 неща, които не очаквах (СНИМКИ)
Чете се за: 07:32 мин.
В САЩ се борят с тигровите комари с... още комари В САЩ се борят с тигровите комари с... още комари
Чете се за: 00:52 мин.
В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата
Чете се за: 03:20 мин.
Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия Заради жегата: Будапеща изгася осветлението на историческите си забележителности, за да пести енергия
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив, остават в ареста
Тийнейджърите, обвинени в жестокото убийство на мъж в Пловдив,...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир Образуваха досъдебно производстово по случая с насилие над дете в Радомир
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил Окръжната прокуратура в Русе поиска арест за петима от участниците в групите, свързани с разбитата лаборатория за фентанил
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят Пожарът на „Тракия“: Екипи продължават да следят, за да не се разпространява огънят
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Министърът на транспорта очаква нова заповед от АПИ за...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Как може да се избегне екстремно ниското ниво на река Дунав?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Над 260 пострадали от наводненията домакинства са получили...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
От 9 август: Цените на финансовите услуги вече само в евро
Чете се за: 04:50 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ