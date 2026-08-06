Откриха изложба по повод 150 години от Априлското въстание в Обсерваторията в Рожен

Обсерваторията получи сертификат за първи звезден обект, като начало на "Звездните маршрути в Родопите"
Изложба, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание беше открита днес в Националната астрономическа обсерватория "Рожен". Събитието е част от честванията на годишнината, голяма част от които са организирани от Българската академия на науките.
Председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева откри изложбата, която може да бъде разгледана до края на септември.
Обсерваторията получи от областния управител на Смолян плакет и сертификат за първи звезден обект, като начало на "Звездните маршрути в Родопите".
чл.-кор. Емилия Славчева, председател на БАН:"Какво по-хубаво място и какво по-знаково място за тази изложба. Показва връзката между дейците на Българското книжовно дружество, чийто правоприемник е Българската академия на науките с делото на априлци. Много от тези дейци са били не само идейни вдъхновители и духовни водачи, те са участвали пряко в събитията."