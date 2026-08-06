В капана на фентанила: Кой ръководи трафика и има ли изход за пристрастените?

Само през юли във Варна са започнали четири разследвания за притежание на фентанил с цел разпространение. При акцията са иззети общо близо 104 грама от веществото.

Именно морската столица се превърна неочаквано в епицентъра на новата синтетична война още преди три години, когато се появиха и първите смъртни случаи.

Днес местните все още се притесняват от опасната дрога. Употребяващи свидетелстват за опашки от зависими и дилърски схеми за зарибяване на нови клиенти.

За този мъж прегръдката на първата доза фентанил бързо се превръща в желязна хватка.

"Това е най-ужасната дрога за мен. В началото като пробвах фентанил, аз припаднах. Извадих късмет, отворих очите. Не знаех какво се случва около мен."

След първата доза играта със смъртта продължила. Мъжът започнал да се снабдява от приятели и улични дилъри. За доза от опиата имало опашки.

"Виждал съм по 30-40 човека на едно място. Има някакви бонусни системи. Ако доведеш толкова, взимаш толкова. Използваха ме като нов клиент само да кажат на дилъра - ето това е ново момче, сега го зарибяваме и дилъра му дава още отгоре. Не всеки ден. През часове се сменяха местата. Повече от десетина мои познати си отидоха. То просто се случва."

Тихата епидемия от зависими започна още през 2023 г. във Варна, след поредица от смъртни случаи. И днес родители на деца от махала живеят страх.

"Трима човека под детската пързалка си нагряваха в лъжица някакви вещества." "Виждам ги отгоре. Аз се крия, защото почват да замерват прозорците."

Анализи показват, че фентаниловият трафик не разчита на големи пратки с готови субстанции, а на високотехнологична и дълбоко конспиративна логистика.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: "Защо да се появи фентанилът? Според повечето наблюдатели, защото хероинът изчезва. През 2023 г. имаше огромен недостиг на хероин и винаги е имало тази хипотеза, че когато няма хероин ще бъде направен опит да се замести със синтетични опиоиди. И това се случи в България." комисар проф. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР:"Това е дрогата за незнаещите хора. Няма информация по какъв начин въздейства и колоко е вреден и опасен."

Според анализатори глобалните тенденции в трафика се диктуват от мексикански картели.

Тихомир Безлов, Център за изследване на демокрацията: "Едната хипотеза е, че мексиканските картели изнасят към Европа. Имаше заловени контейнери с фентанил."

В Европа те действат чрез хибридни мрежи от местни криминални синдикати. Вместо да рискуват с пренасянето на краен продукт, те поръчват химически прекурсори и суровини от лаборатории в Китай и Индия. Веществата се прикриват като индустриални химикали, почистващи препарати или легални фармацевтични съставки. Чрез криптовалути могат да се плащат суровини и да се изпират милиони.

комисар проф. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР: "Все повече наркокартели използват дигитална среда да придобиват такива прекурсори, за да могат да бъдат труднопроследими.В дигиталната ера престъпността мутира. Ако нямаме на високо ниво финансово киберразузнаване трудно може да се стигне до краен резултат - съответните извършители и помагачи."

В тъмната мрежа освен прекурсори могат да се купуват и формули от Китай и Индия.

комисар проф. Илин Савов, зам.-ректор на Академията на МВР:"Изкуственият интелект е ускорителят на тази дигитална престъпност. Чрез него и автоматизираните бот системи могат да се предлагат доста интересни трансформации на престъпленията. Децата също са обект на този вид престъпление предлагането на фентанил. Много от приложенията, които те си инсталират във форумите, в които те разменят информация, в чатовете и апликациите, които свалят и инсталират много често се предлагат така наречените забавления под формата на приемането на определени медикаменти, за да могат да ги отпускат или развеселяват."

В Европа потвърдените смъртни случаи, свързани с фентанил, са малко над 150 на година.