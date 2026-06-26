Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"

Следва една специална среща с малък герой, който прекара първата половин година от живота си в интензивно отделление. Заради усложнения бебето е претърпяло сърдечна операция и е дишало с помощта на апарат 5 месеца. За живота на момчето са се борили лекари от "Майчин дом" и Националната кардиологична болница.

Повече от 2 години Ася и съпругът ѝ се борили да имат дете.

Ася Лазарова, майка на Петър: „Всички ни обясняваха как няма да се случи без инвитро – той просто се появи. В един прекрасен слънчев юлски ден разбрах, една седмица преди рождения ден на баща му. Това беше подаръкът за баща му.“

В петия месец от бременността се появяват усложнения.

Ася Лазарова, майка на Петър: „Почнах да вдигам високо кръвно налягане. Приеха ме в петия етаж - долу в патологична бременност - два месеца изкарах там. Благодарение на лекарите, които ме следяха, успяхме да задържим до седми месец и втори ден. Кръвното беше почти 200 на 150 всеки ден.“

На 9 декември Ася ражда преждевременно. Петър тежи 1040 грама, но има усложнение. Канал, който функционира вътреутробно, не се е затворил, а това уврежда сърцето и белите дробове. Детските кардиолози от Националната кардиологична болница затварят канала със специално устройство, но се появяват белодробни усложнения.

Доц. Петя Радулова, началник отделение в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“: „Пет месеца той не е дишал самостоятелно. Преди пет години примерно беше немислимо оцеляването на такова бебе. Имаше един момент, в който искахме помощ – такава друга висша помощ. Това, с което разполага в момента съвременната медицина като апаратура и знания, ние бяхме изчерпали всичко и Петър пак не се подобряваше.“

Ася Лазарова, майка на Петър: „Много вярвах, че след като той не се предава, нямам право и аз крачка назад да дам. Беше вързан на 10 апарата. Ние обаче идвахме, аз пеех, баща му му четеше приказки и му разказваше за света – колко е прекрасен и че го очаква целият този свят с толкова много приключения и предизвикателства. Просто той е герой и трябва още малко да се пребори – още един ден.“ Доц. Петя Радулова, началник отделение в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“: „Нашите недоносени деца са изключително борбени. Те имат воля за живот. Той си порасна при нас, той вече почти гука.“

След 189 дни в интензивното отделение, на 15 юни Петър се прибира у дома за първи път.

Ася Лазарова, майка на Петър: „Беше невероятен празник за всички нас. А сърцата ни ликуваха.“ Доц. Петя Радулова, началник отделение в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ „Майчин дом“: „Преди всичко – радост и удовлетворение от нашия труд и вярата, че можем да се справим. Петър, дали е роден тук или примерно във Виена, няма разлика – ние правим всичко, което биха направили нашите колеги.“

Петър се върна за кратко в болницата. Лекарите казват, че ще пребори белодробното усложнение, докато расте.