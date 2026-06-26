Мондиалът като „въглеродна бомба“: 9 милиона тона допълнителни емисии въглероден диоксид

„Спортна въглеродна бомба“, която е на път да се взриви в Северна Америка – така природозащитници определят продължаващото Световно първенство по футбол. Сегашната логистика за играчи и фенове включва полети с продължителност над пет часа.

Джулс Бойкоф, бивш професионален футболист: „Основната част от емисиите идва от въздушния транспорт.“

През първите 10 дни на надпреварата само президентът на ФИФА Джани Инфантино е пропътувал 22 000 километра между 11 града в Мексико, Канада и Съединените щати, за да присъства на 15 от изиграните 36 мача. Програмата на настоящия Мондиал включва 104 срещи.

ФИФА и местните организатори се опитват да демонстрират устойчив подход. В Хюстън – град на автомобилите, с малко тротоари и слабо развит обществен транспорт – е създаден „зелен коридор“. По тази отсечка от 22 километра зрителите могат да пътуват от фензоната до стадиона пеша, с велосипед или с трамвай. Специално са засадени хиляди дървета.

Елизабет Карлсън, организатор, Хюстън: „Можете да усетите промяната в температурата заради всички тези дървета и някои от местните треви и растения в този участък. Можете да видите опрашващи цветя, които привличат много пчели и пеперуди.“

Зеленият коридор разполага с осветление със соларно захранване и сенчести зони, изградени от рециклирани перки на вятърни турбини. Инвестициите са на частни компании и общината, но ФИФА не е дала нито цент.

Футболната асоциация обаче награждава ресторанти, които прилагат устойчив подход. С най-висок резултат е ресторант за морски дарове, който компостира хранителните остатъци, рециклира кухненското олио в биодизел и връща черупките от стриди в океана.

Аарон Блудорн, готвач: „Те се връщат в океана и изграждат рифове, където морският живот продължава да съществува. Това са част от мерките, които предприехме, за да получим зелен сертификат от ФИФА.“

Джулс Бойкоф, бивш професионален футболист: „Мисля, че вече има дума по темата – нарича се „зелено изпиране“. Говори се за демонстрация на устойчивост, но не се следват реалните правила.“

Експертът на ФИФА, сертифицирал отличения ресторант в Хюстън, е изминал 1600 километра с полет от Финикс.





