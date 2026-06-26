Проверка на БНТ: Претоварват ли се камионите, превозващи зърно?

След съмненията за претоварен товар и слаб контрол върху тежкотоварните автомобили, причинили тежките катастрофи през последните дни, наш екип провери има ли пропуски в системата, които оставят нарушителите безнаказани. От миналата година толсистемата следи и за претоварването на камионите, и за износени гуми.

Половин тон претоварване, понякога и повече – единични случаи или практика?

Желез, шофьор на камион: „Постоянно има проверки навсякъде – тегло, гуми, изправност.“ БНТ: „Имате ли нарушения?“ – Понякога имаме, да. То не можеш да уцелиш точно теглото. „Като вземат да глобяват, както трябва, няма да е тъй! Ама фирмите да глобяват!“ Богдан Милчев, Институт по пътна безопасност: „Претоварването се е превърнало в държавен бизнес... Всеки, който иска да претоварва камионите си, да го прави срещу компенсаторна такса от 613 евро...“

От миналата година толсистемата вече засича камиони с тегло над допустимото по време на движение. Но шофьори намират начин да избегнат контрола.

Според превозвачи, пожелали анонимност, все още има шофьори на тежкотоварни камиони, които се опитват да заобиколят толсистемите за контрол на претоварването, като навлизат в насрещната лента за движение.

На този фон решаваме да проследим тежкотоварния трафик на една от най-натоварените точки – входа на пристанище Бургас. Засичаме камион с товар над бордовете на ремаркето и друг със силно износени гуми, почти без грайфер.

БНТ: Чували ли сте някой да кара над разрешеното?

Антон, шофьор: Това са тъпи въпроси, където ми задавате. Разбирате ли? Днес може да те проверят и пет пъти.

БНТ: Скоро проверявали ли са ви?

– Скоро, скоро… преди една седмица. Абсолютно всичко – гуми -муми, каквото трябва.

Богдан Милчев, Институт по пътна безопасност: "Не се следи! Този, който е износен, си плаща и кара износен. Този, който е претоварен, си плаща и кара претоварен. Когато ни убият, тогава се сещаме да задаваме тези въпроси и след това всичко е по старому.“

На изхода на Бургас случайно попадаме на проверка на ДАИ.

„Спират ме сега за пръв път от четири месеца. Трябва да се представи лиценз за товар, товарителници, гледат тахографа. Нямам засега нарушения.“ Илия Проданов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: „В миналото със сигурност… не мога да кажа, че е имало колеги, които са претоварвали, принудени от нелоялната конкурентна среда... В момента мога да кажа, че такава практика не съществува в земеделския бранш.“

И докато ефективността на контрола поражда въпроси, цената на пропуските често се измерва в човешки животи.